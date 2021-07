Reazione a catena oggi non va in onda: perché, il motivo (Di mercoledì 7 luglio 2021) perché oggi, mercoledì 7 luglio 2021, non va in onda Reazione a catena? Il quiz dell’estate di Rai 1 condotto da Marco Liorni lascia spazio a una puntata lunga de La vita in diretta estate, incentrata in particolare sul ricordo di Raffaella Carrà. Nel primo pomeriggio il Tg1 ha seguito in diretta il percorso del feretro della grande soubrette scomparsa a 78 anni, che è arrivato al Campidoglio per la camera ardente dopo aver toccato i luoghi simbolo della sua carriera televisiva, da via Teulada a viale Mazzini. Ecco perché Reazione a catena ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021), mercoledì 7 luglio 2021, non va in? Il quiz dell’estate di Rai 1 condotto da Marco Liorni lascia spazio a una puntata lunga de La vita in diretta estate, incentrata in particolare sul ricordo di Raffaella Carrà. Nel primo pomeriggio il Tg1 ha seguito in diretta il percorso del feretro della grande soubrette scomparsa a 78 anni, che è arrivato al Campidoglio per la camera ardente dopo aver toccato i luoghi simbolo della sua carriera televisiva, da via Teulada a viale Mazzini. Ecco...

