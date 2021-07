Video razzista, sponsor del Barça attacca Griezmann e Dembélé (Di martedì 6 luglio 2021) Una bravata potrebbe mettere nei guai Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé, accusati di razzismo. Come riporta The Athletic, Hiroshi Mikitani, amministratore delegato di Rakuten, sponsor di maglia del Barcellona, si è lamentato del Video recentemente tornato alla ribalta in cui i due giocatori blaugrana prendono in giro una persona giapponese. Mikitani ha definito “inaccettabile” il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 luglio 2021) Una bravata potrebbe mettere nei guai Antoinee Ousmane, accusati di razzismo. Come riporta The Athletic, Hiroshi Mikitani, amministratore delegato di Rakuten,di maglia del Barcellona, si è lamentato delrecentemente tornato alla ribalta in cui i due giocatori blaugrana prendono in giro una persona giapponese. Mikitani ha definito “inaccettabile” il L'articolo

