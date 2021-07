Italia in finale Europei, Mancini: “Felici, ma ne manca ancora una” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Credevo nei giocatori che avevamo, nonostante tutti ci credessero poco. Pensavo si potessero fare buone cose, siamo Felici di aver regalato belle serate agli Italiani in questo mese. Ne manca ancora una”. Il ct azzurro Roberto Mancini commenta così la vittoria ai rigori contro la Spagna che manda l’Italia alla finale di Euro 2020. “La Spagna è una grandissima squadra -dice Mancini a Sky-, sono i maestri del possesso palla e ci hanno messo in difficoltà. Nonostante questo, abbiamo avuto moltissime occasioni. Sapevo che ci sarebbe stato da soffrire, la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Credevo nei giocatori che avevamo, nonostante tutti ci credessero poco. Pensavo si potessero fare buone cose, siamodi aver regalato belle serate aglini in questo mese. Neuna”. Il ct azzurro Robertocommenta così la vittoria ai rigori contro la Spagna che manda l’alladi Euro 2020. “La Spagna è una grandissima squadra -dicea Sky-, sono i maestri del possesso palla e ci hanno messo in difficoltà. Nonostante questo, abbiamo avuto moltissime occasioni. Sapevo che ci sarebbe stato da soffrire, la ...

