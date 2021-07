Imen Jane: chi è, età, curiosità, Instagram, laurea in economia, Francesca Mapelli, Palermo, tutto sull’influencer (Di lunedì 5 luglio 2021) Imen Jane, influencer e co-fondatrice di Will torna al centro delle polemiche questo ultimo fine settimana nella città di Palermo. L’influencer si trovava lì per un evento sponsorizzato sul tema dell’ambientalismo, assieme con Francesca Mapelli, direttrice di VICE. Tuttavia, attraverso delle storie di Instagram, l’influencer si è fatta scappare qualche parola di troppo ed ha attirato a sé la rabbia dei social. Questo è il profilo Instagram di Imen Jane: @ImenJane Imen ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021), influencer e co-fondatrice di Will torna al centro delle polemiche questo ultimo fine settimana nella città di. L’influencer si trovava lì per un evento sponsorizzato sul tema dell’ambientalismo, assieme con, direttrice di VICE. Tuttavia, attraverso delle storie di, l’influencer si è fatta scappare qualche parola di troppo ed ha attirato a sé la rabbia dei social. Questo è il profilodi: @...

Advertising

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - ilionorrr : RT @vlavivlava: Imen Jane quando dispensa consigli di vita non richiesti - FedBloom : RT @franzisksksksk: pov: sei un* commess* e devi prepararti per servire Imen Jane #ImenJane - semplicissimaa : Una persona parli e ci credete a occhi chiusi? Non compromettiamo il lavoro degli altri per colpa di Imen Jane mill… -