The Walking Dead arriva su Disney Plus! Presto anche l'undicesima stagione (Di venerdì 2 luglio 2021) Disney+ ha messo a disposizione, sulla sua piattaforma, le prime 10 stagioni di The Walking Dead. La serie tv, amatissima dal grande pubblico, è accessibile tramite Star, il canale del sito che si occupa di prodotti destinati a spettatori più adulti. In effetti, le sue caratteristiche la rendono assai diversa dai programmi scelti solitamente dalla Disney. In totale, la serie tv è composta da ben 153 episodi. Inoltre, il suo enorme successo ha reso possibile la nascita di due spin-off: The Walking Dead: World Beyond e Fear The Walking Dead.

