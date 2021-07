Olimpiadi | il surfista azzurro Fioravanti andrà a Tokyo | ripescato dopo l’infortunio del sudafricano Smith

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ilitaliano Leonardovolerà aper partecipare alleil ritiro delJordy, costretto a dare forfait a causa di un infortunio che non gli permetterà per tempo di stare in equilibrio sulla tavola e sulle onde. La sfortuna diha dunque fatto la fortuna di, che ora avrà la chance di gareggiare ai giochi olimpici per l’Italia. L’atleta romano è infatti rientrato nell’elenco ambitissimo dei venti che si contenderanno una medaglia in Giappone. «Sono molto dispiaciuto per ...

