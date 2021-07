Monreale | 66enne arrestato per spaccio di droga

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 2 luglio 2021) I Carabinieri della Compagnia dihanno tratto in arresto, per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, unse già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo, un forte odore di marijuana percepibile dall’esterno di un garage di pertinenza dell’abitazione delha insospettito i militari che, all’esito della perquisizione, hanno rinvenuto quasi un chilo e mezzo di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. Il Gip di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo per illa misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso di un ...