F1 GP Austria 2021, Verstappen: “Non sono stato perfetto ma ho buone sensazioni” (Di venerdì 2 luglio 2021) “È stato complicato con la gomma soft, non sono stato perfetto nel mio tentativo ma comunque mi sono sentito bene in macchina, con buone sensazioni”. Queste le dichiarazioni di Max Verstappen dopo il venerdì di libere del GP di Austria di Formula 1. “Dobbiamo cercare un po’ più di passo con la soft, con le medie va bene – prosegue il pilota Red Bull -. La simulazione di gara è stata discreta e quella è la cosa più importante”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ècomplicato con la gomma soft, nonnel mio tentativo ma comunque misentito bene in macchina, con”. Queste le dichiarazioni di Maxdopo il venerdì di libere del GP didi Formula 1. “Dobbiamo cercare un po’ più di passo con la soft, con le medie va bene – prosegue il pilota Red Bull -. La simulazione di gara è stata discreta e quella è la cosa più importante”. SportFace.

