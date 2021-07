La denuncia dell' ex detenuto in carrozzina | ' Ci hanno massacrati'

(Di giovedì 1 luglio 2021) "Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice". Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, exsulla sedia a rotelle nel ...

Advertising

enpaonlus : A Barletta «strage di gatti investiti»: la denuncia dell'Enpa - Mikydello02 : ?? Anche l’Italia in tribunale. L’ultimo è stato il Belgio, ora anche l’Italia dovrà difendersi dalla denuncia dell'… - 29luglio1971 : RT @marcell16895275: IL GIUDICE #ANGELOGIORGIANNI @angelogiorgian2 DENUNCIA IL GOVERNO ITALIANO ALLA CORTE DELL'AJA ... SONO D’ACCORDO CON… - LibraryWarrior6 : RT @WordNews_it: Meter: manuale pedofilo pubblicato sul web Nuova denuncia dell’associazione di don Fortunato Di Noto: i tentativi di norma… - Lasiciliaweb : Paninaro abusivo nel parcheggio dell'Amt Catania. Multa salata e denuncia per occupazione di suolo pubblico… -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia dell

ilgazzettino.it

Un rapporto sessuale prima del matrimonio che ha portato allada parte delle autorità e ... l'unica zona'Indonesia dove esiste l'autonomia di imporre la Sharia. La punizione della donna, ..."Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice". Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle nel ...Bill Cosby condanna annullata dalla Corte Suprema della Pennsylvania. L'attore ha proclamato la sua innocenza dopo essere uscito di prigione ...RIETI - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà I.D., del 1980 e la sua compagna. L.D., del 1980, entrambi pregiudicati, ...