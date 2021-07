Italia dei Valori torna in Parlamento “Opposizione costruttiva” (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Legalità e lotta alla mafia tornano in Parlamento con Italia dei Valori”. Lo sottolinea il segretario del partito, Ignazio Messina, presentato il nuovo progetto. “Idv rientra in Parlamento e con noi rientra la lotta alla mafia e all'illegalità, tema fondamentale per un paese civile, lo facciamo con personalità autorevoli – ha aggiunto -. I temi della legalità e della lotta alla mafia che qualcuno ha messo da parte sono attuali sempre, è importante alzare lo sguardo”.Faranno parte del nuovo progetto il senatore Elio Lannutti, la deputata Piera Aiello, Elisabetta Trenta, ex ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Legalità e lotta alla mafiano incondei”. Lo sottolinea il segretario del partito, Ignazio Messina, presentato il nuovo progetto. “Idv rientra ine con noi rientra la lotta alla mafia e all'illegalità, tema fondamentale per un paese civile, lo facciamo con personalità autorevoli – ha aggiunto -. I temi della legalità e della lotta alla mafia che qualcuno ha messo da parte sono attuali sempre, è importante alzare lo sguardo”.Faranno parte del nuovo progetto il senatore Elio Lannutti, la deputata Piera Aiello, Elisabetta Trenta, ex ministro ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia dei Roma:Meloni,Raggi senza maggioranza triste epilogo Enrico Michetti è la persona giusta e siamo certi che avrà la fiducia dei romani". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. .

'Alex Zanardi comunica ma non parla'/ La moglie Daniela: 'Affetto commovente' ...che circonda Alex Zanardi è grande in tutta Italia: "Abbiamo ricevuto molti messaggi di affetto e supporto, colgo l'occasione per dire 'grazie', a nome di Alex, a tutti. La vicinanza degli amici, dei ...

Mattarella e Draghi all'Accademia dei Lincei. Il premier: 'Per l'Italia è un momento favorevole' Agenzia ANSA La salute dei rifugiati rimane a rischio oltre al COVID-19 Ginevra, 1 luglio 2021 – La malaria si conferma la causa principale di malattia tra i rifugiati nel 2020, mentre il disagio psicologico causato dal COVID e la malnutrizione acuta rappresentano le prin ...

Savoia: principe Duca Amedeo d'Aosta tumulato a Superga Palù: «La variante Delta colpisce di più bambini e adolescenti. Ma non deve far paura: ecco perché» Corriere della Sera ...

