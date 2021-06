Love is in the air, anticipazioni: Eda e Serkan ai ferri corti ma arriva un video (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra Serkan ed Eda le cose vanno davvero male dopo il danno del brevetto. Lei voleva persino riconsegnare l’anello ma lui non ha accettato. La verità però potrebbe essere vicina perché una giornalista vuole rivelare l’identità del suo informatore. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Love is in the air che andrà in onda domani giovedì 1 luglio 2021. Serkan ed Eda sembrano essere veramente ai ferri corti e l’ultimo litigio lo conferma. La giovane deciderà persino di licenziarsi dopo quanto accaduto con Bolat e la sua azienda. Eda vuole proprio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 giugno 2021) Traed Eda le cose vanno davvero male dopo il danno del brevetto. Lei voleva persino riconsegnare l’anello ma lui non ha accettato. La verità però potrebbe essere vicina perché una giornalista vuole rivelare l’identità del suo informatore. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledella puntata diis in the air che andrà in onda domani giovedì 1 luglio 2021.ed Eda sembrano essere veramente aie l’ultimo litigio lo conferma. La giovane deciderà persino di licenziarsi dopo quanto accaduto con Bolat e la sua azienda. Eda vuole proprio ...

