Donnarumma: “Da piccolo avevo i poster di Buffon e Dida. Al Milan il settore giovanile è fantastico” (Di lunedì 28 giugno 2021) Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiano ed attualmente protagonista degli Europei, nel corso di un’intervista al sito della Red Bull ha ricordato la propria infanzia e delle prime volte tra i professionisti. “Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero uno dei numeri uno. Abitavo a Pompei con mia sorella e in camera avevo i poster di Buffon e Dida. All’inizio non mi allenavo bene, era solo un divertimento. avevo 5 anni quando mio zio ha iniziato a portarmi al campo e ho subito capito che mi sarebbe piaciuto fare il portiere. Non ho mai avuto paura ed ero ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Gianluigi, portiere della Nazionale italiano ed attualmente protagonista degli Europei, nel corso di un’intervista al sito della Red Bull ha ricordato la propria infanzia e delle prime volte tra i professionisti. “Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero uno dei numeri uno. Abitavo a Pompei con mia sorella e in cameradi. All’inizio non mi allenavo bene, era solo un divertimento.5 anni quando mio zio ha iniziato a portarmi al campo e ho subito capito che mi sarebbe piaciuto fare il portiere. Non ho mai avuto paura ed ero ...

Advertising

zustinexpIicit : donnarumma più piccolo di me sto per svenire - manuelmagliola : @morelli_rinaldo Perché Donnarumma è un piccolo uomo ma per me il più forte giovane portiere del mondo e il suo val… - manuelmagliola : @SamuelSaiyan @lellacmilan @MilanNewsit Degnamente sostituito?!?! Donnarumma è un piccolo uomo ma è il più forte gi… - albegra82 : @chapeau_34 @ernesto_fasano @Gazzetta_it Donnarumma è passibile di critiche per l essere piccolo come uomo ma non c… - MarcoMarzolla : A prescindere dal tasso tecnico di #Chalanoglu, è normale al giorno d'oggi si spari alto sull'ingaggio per rinnovar… -