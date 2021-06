Il meraviglioso mondo di Hinti | l’uomo che proverà a fermare Immobile

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 giugno 2021) Dopo la vittoria dell’Eintracht Francoforte contro il Bayern Monaco dello scorso 20 febbraio, sul web ha spopolato una sua foto nel tunnel degli spogliatoi con una cassa di birra tra le braccia. Nell’epoca dei calciatori super atleti, trovarne uno che beve birra senza doversi nascondere non è forse così usuale. Martin Hinteregger però di usuale non ha nulla. Fuori dal campo ha poco da spartire con i colleghi calciatori. Ne è grande amico, perché la sua genuinità è apprezzata da tutti, ma gli interessi in comune sono diversi. Per intenderci: quando esce con i suoi amici e compagni Trapp e Chandler, ‘’ sfigura. Loro vestiti firmati, lui col gilet e il cappello da pesca. ...