Edificio crollato a Miami, già nel 2018 l'allarme per danni strutturali (Di sabato 26 giugno 2021) Nel 2018, tre anni prima del crollo mortale del complesso condominiale Champlain Towers South a Miami, un consulente trovò prove allarmanti di 'gravi danni strutturali' alla lastra di cemento sotto la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 giugno 2021) Nel, tre anni prima del crollo mortale del complesso condominiale Champlain Towers South a, un consulente trovò prove allarmanti di 'gravi' alla lastra di cemento sotto la ...

