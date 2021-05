Ventinove anni fa la strage di Capaci, Mattarella: 'O si sta contro la mafia o si è complici' (Di domenica 23 maggio 2021) commenta Le frasi indimenticabili di Giovanni Falcone - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Con l'inno di Mameli si è aperta al porto di Palermo la celebrazione per l'anniversario della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) commenta Le frasi indimenticabili di GiovFalcone - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Con l'inno di Mameli si è aperta al porto di Palermo la celebrazione per l'versario della ...

SusannaCeccardi : Ventinove anni dalla strage di Capaci. In memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco D… - SalernoSal : Ventinove anni fa la notizia della strage prese il Paese alla gola gettandolo in una delle stagioni più difficili d… - crocerossa : ??Ventinove anni fa la strage di Capaci. Un giorno da ricordare per fare memoria. @FondFalcone lancia la challenge… - giuse_massafra : RT @cgilnazionale: #20maggio Le idee di #GiovanniFalcone e gli ideali nei quali credeva non morirono con lui quel 23 maggio di ventinove an… - cgilnazionale : #20maggio Le idee di #GiovanniFalcone e gli ideali nei quali credeva non morirono con lui quel 23 maggio di ventino… -