Juve | Pirlo | ' Il mio futuro non dipende dal risultato di Bologna'

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo

Andrea, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Le sue parole Andreaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. COME STA VIVENDO ...... come sempre, ma siamo tranquilli e c'è entusiasmo " sono le parole di Andreain conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di campionato, in casa del Bologna. Il tecnico dellaha ...Non dobbiamo avere alcun rammarico. La pressione? C'è, come sempre, ma siamo tranquilli e c'è entusiasmo sono le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di campion ...siamo cresciuti e abbiamo fatto un percorso insieme”: così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, su Buffon, che ha dato l’addio al club. “E’ ammirevole vederlo tutti i giorni con ...