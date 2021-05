Tennis: Simona Halep annuncia il forfait per il Roland Garros, Jasmine Paolini entra in main draw (Di venerdì 21 maggio 2021) Era nell’aria ormai da qualche giorno dopo il ritiro dagli Internazionali d’Italia, ma alla fine è arrivata l’ufficialità: Simona Halep non parteciperà al Roland Garros 2021. La campionessa rumena, numero 3 del ranking mondiale, ha difatti annunciato con un post su Instagram il suo forfait per il secondo torneo dello Slam. La Halep ha subito un infortunio al polpaccio durante il WTA 1000 disputato in Italia, mentre era al cospetto di Angelique Kerber: con il risultato di 6-1 3-3 in suo favore, una fitta alla gamba sinistra l’ha costretta a doversi arrendere, uscendo dal campo sorretta anche dalla sua avversaria. L’ecografia diede subito brutte sensazioni, evidenziando uno strappo muscolare. Purtroppo la Tennista non è riuscita a recuperare e ha dovuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Era nell’aria ormai da qualche giorno dopo il ritiro dagli Internazionali d’Italia, ma alla fine è arrivata l’ufficialità:non parteciperà al2021. La campionessa rumena, numero 3 del ranking mondiale, ha difattito con un post su Instagram il suoper il secondo torneo dello Slam. Laha subito un infortunio al polpaccio durante il WTA 1000 disputato in Italia, mentre era al cospetto di Angelique Kerber: con il risultato di 6-1 3-3 in suo favore, una fitta alla gamba sinistra l’ha costretta a doversi arrendere, uscendo dal campo sorretta anche dalla sua avversaria. L’ecografia diede subito brutte sensazioni, evidenziando uno strappo muscolare. Purtroppo lata non è riuscita a recuperare e ha dovuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Simona Gauff, pasta di campionessa Superò Aryna Sabalenka al secondo turno e la campionessa in carica Simona Halep nei quarti, diventando la prima giocatrice nata negli anni Duemila in semifinale in uno Slam: perse contro Ashleigh ...

Entry list Wimbledon femminile 2021: le partecipanti e le italiani presenti 1 BARTY, Ashleigh (AUS) 1 2 OSAKA, Naomi (JPN) 2 3 HALEP, Simona (ROU) 3 4 SABALENKA, Aryna (BLR) 4 5 KENIN, Sofia (USA) 5 6 SVITOLINA, Elina (UKR) 6 7 ANDREESCU, Bianca (CAN) 7 8 WILLIAMS, Serena (...

