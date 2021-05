Richard Mille un hyperwatch da 900 mila franchi con McLaren (Di venerdì 21 maggio 2021) Ferrari o McLaren? Qualunque sia la vostra preferenza, Richard Mille è il marchio di orologi che fa per voi. La recente partnership con la casa del cavallino rampante non impedisce, infatti, alla maison ginevrina di lanciare una nuova serie limitata dedicata all'ultimo capolavoro su strada creato da McLaren Automotive: l' hypercar Speedtail. Prodotto in soli 106 esemplari (esattamente come la Speedtail), il nuovo orologio Rm 40-01 McLaren Speedtail automatico tourbillon è l'hyperwatch più estremo mai realizzato dalla Richard Mille, associato allo specifico design dell’hypercar basata sulla forma a goccia, il profilo aerodinamicamente più efficiente che si trovi in natura. Rm 40-01 McLaren Speedtail automatico tourbillon Rm 40-01 ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Ferrari o? Qualunque sia la vostra preferenza,è il marchio di orologi che fa per voi. La recente partnership con la casa del cavallino rampante non impedisce, infatti, alla maison ginevrina di lanciare una nuova serie limitata dedicata all'ultimo capolavoro su strada creato daAutomotive: l' hypercar Speedtail. Prodotto in soli 106 esemplari (esattamente come la Speedtail), il nuovo orologio Rm 40-01Speedtail automatico tourbillon è l'più estremo mai realizzato dalla, associato allo specifico design dell’hypercar basata sulla forma a goccia, il profilo aerodinamicamente più efficiente che si trovi in natura. Rm 40-01Speedtail automatico tourbillon Rm 40-01 ...

