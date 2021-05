Grifal | finanziamento da Simest per 800 mila euro

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento AIM Italia e attiva nella produzione di imballaggi innovativi ed ecocompatibili, ha ottenuto da(società del gruppo CDP) unagevolato, per la patrimonializzazione delle imprese esportatrici, per complessivi 800.000. In particolare, ilricevuto ha un tasso dello 0,55% e una componente del 60% (pari a 480.000) da rimborsarsi in quattro anni, a partire dall’anno 2024, mentre il restante 40% (pari a 320.000) è costituito da una quota a fondo perduto, prevista dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 (il cosiddetto Decreto Rilancio). “Come è nel nostro DNA stiamo guardando al futuro con grande convinzione, investendo su ricerca, sviluppo e metodologie produttive altamente ...