UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 21 maggio 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 21 maggio 2021: Leggi anche: Un POSTO al SOLE anticipazioni: Franco, promesse da marinaio! Lara doppiogiochista? Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Pietro Abbate (Simon Grechi) hanno alla fine stipulato un accordo, ma Roberto ancora non si fida del suo rivale e pensa che lui possa avere qualche arma nascosta. Vittorio (Amato D’Auria) si trova ormai in balia di Speranza Altieri (MariaSOLE Di Maio), ma fa il possibile per arginare la situazione… Grazie all’interessamento di zio Raffaele (Patrizio Rispo), Niko (Luca Turco) decide qualcosa che potrebbe avere un peso sul suo futuro… Un POSTO al SOLE: tutte le ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 20 maggio 2021)di Unalin onda21: Leggi anche: Unal: Franco, promesse da marinaio! Lara doppiogiochista? Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Pietro Abbate (Simon Grechi) hanno alla fine stipulato un accordo, ma Roberto ancora non si fida del suo rivale e pensa che lui possa avere qualche arma nascosta. Vittorio (Amato D’Auria) si trova ormai in balia di Speranza Altieri (MariaDi Maio), ma fa il possibile per arginare la situazione… Grazie all’interessamento di zio Raffaele (Patrizio Rispo), Niko (Luca Turco) decide qualcosa che potrebbe avere un peso sul suo futuro… Unal: tutte le ...

Advertising

Furlan29548322 : @Rayo2009 @ZZiliani @SerieA Noi siamo fatti così. Rubiamo alla luce del sole, compriamo arbitri in campo e al Var,… - madmiraclecloud : Io da una settimana, a sera: ma mi brucia la faccia come se fossi sotto il sole tutto il giorno e invece sto in cas… - Pippos48 : @ambratrans il fiume è sempre un buon posto per prendere tanto oltre il sole. Diciamo che forse è il posto ideale ?????? - goldendaylght : cioè ???????? comunque lui che anima le cose nella sua stanza e quindi si rimettono a posto da sole mi fa venir vog… - ___suibian___ : Poco fa ha piovuto. Il cielo è diventato grigio per forse una mezz'ora lasciando poi il posto ad un pallido sole. S… -