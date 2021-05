Salma Hayek ha rischiato di morire per Covid: la sua confessione (Di giovedì 20 maggio 2021) La battaglia dell’attrice Salma Hayek contro il Covid-19 è rimasta segreta fino ad oggi e ci tocca nel profondo. Abbiamo imparato ad amarla per le sue lotte femministe, per i ruoli interpretati e ci siamo innamorate del suo sorriso e animo gentile. Di recente, come riportano Page Six e Variety, ha rivelato durante un’intervista di avere avuto il Covid-19 e di avere rischiato di morire. Per quasi due mesi, Salma è rimasta nella sua casa del Regno Unito, isolata in una stanza, da sola. Nell’abitazione con lei c’erano anche il marito, Francois-Henry Pinault, e la figlia Valentina Paloma Pinault, di 13 anni. L’amore della famiglia l’ha aiutata a combattere e sconfiggere la malattia, ma non è stato affatto semplice e, anzi, ne è uscita provata, alla fine. La ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 maggio 2021) La battaglia dell’attricecontro il-19 è rimasta segreta fino ad oggi e ci tocca nel profondo. Abbiamo imparato ad amarla per le sue lotte femministe, per i ruoli interpretati e ci siamo innamorate del suo sorriso e animo gentile. Di recente, come riportano Page Six e Variety, ha rivelato durante un’intervista di avere avuto il-19 e di averedi. Per quasi due mesi,è rimasta nella sua casa del Regno Unito, isolata in una stanza, da sola. Nell’abitazione con lei c’erano anche il marito, Francois-Henry Pinault, e la figlia Valentina Paloma Pinault, di 13 anni. L’amore della famiglia l’ha aiutata a combattere e sconfiggere la malattia, ma non è stato affatto semplice e, anzi, ne è uscita provata, alla fine. La ...

