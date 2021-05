Lecce-Venezia 1-1, pugliesi eliminati Calcio serie B, semifinale playoff: giallorossi, rigore sbagliato (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Lecce disputerà anche il prossimo campionato di Calcio di serie B. La formazione salentina è stata eliminata dal Venezia nella semifinale dei playoff per la promozione in A. I lagunari, che avevano vinto all’andata, sono riusciti a non perdere al “Via del Mare” e anzi, al terzo minuto di recupero del primo tempo, sono andati in vantaggio su Calcio di rigore (gol di Aramu). A tredici minuti dalla fine il Lecce ha pareggiato con rete di Pettinari ma tre minuti dopo ha sprecato l’occasione fondamentale: Calcio di rigore sbagliato da Mancosu. Quindi un autentico assalto finale. Infruttuoso. Lecce-Venezia 1-1, in finale playoff va il ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 maggio 2021) Ildisputerà anche il prossimo campionato didiB. La formazione salentina è stata eliminata dalnelladeiper la promozione in A. I lagunari, che avevano vinto all’andata, sono riusciti a non perdere al “Via del Mare” e anzi, al terzo minuto di recupero del primo tempo, sono andati in vantaggio sudi(gol di Aramu). A tredici minuti dalla fine ilha pareggiato con rete di Pettinari ma tre minuti dopo ha sprecato l’occasione fondamentale:dida Mancosu. Quindi un autentico assalto finale. Infruttuoso.1-1, in finaleva il ...

Advertising

ZZiliani : Ma tu guarda. In Serie B Svoboda (Venezia) tocca la palla, viene atterrato da Maggio (Lecce), #Irrati non vede, il… - VeneziaFC_IT : Lecce 1-1 Venezia (Pettinari 66’ - Aramu 45’+3’) #ArancioNeroVerde ?????? - DAZN_IT : Il Venezia è la prima finalista ?? Al Via del Mare i veneti resistono all'assalto del Lecce 1?-1? #SerieBKT #DAZN - Sebacalzavara : RT @VeneziaFC_IT: Lecce 1-1 Venezia (Pettinari 66’ - Aramu 45’+3’) #ArancioNeroVerde ?????? - TheoGroz : RT @Emme10_: Enzo sta godendo per l'eliminazione del lecce solo perché nel venezia c'erano dei primavera inter nell'annata 2012, io non ho… -