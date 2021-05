Bankitalia punta quasi un miliardo sui titoli degli Agnelli

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un giro, di portafoglio, in Ferrari e in Stellantis. Nei propri investimenti di tesoreria la Banca d'Italia840 milioni di euro suidella Galassia Exor, aumentando i denari sulle azioni delle società controllate dalla famiglia-Elkann: l'1,4% di Cnh Industrial, l'1,1% di Ferrari e lo 0,5% di Stellantis. Un ammontare superiore a quanto investito a fine marzo 2020, quando le partecipazioni dinelle controllate di Exor valevano 237 milioni di dollari, mentre alla fine del primo trimestre di quest'anno ammontavano a oltre un. Segui su affaritaliani.it

