Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid - SkyTG24 : Vaccino Covid, altro errore in Toscana: 4 dosi somministrate ad una 67enne - SkyTG24 : Un nuovo caso di #sovradosaggio di #vaccino di Pfizer si è verificato in #Toscana, dopo quello di una 23enne di Mas… - italiaserait : Covid Toscana, oggi 341 contagi: bollettino 19 maggio - FirenzePost : Toscana Covid: 341 nuovi casi su 21.555 test. Giani visita Careggi -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Covid

Al centro: peggiora su Appennini, alta, poi Abruzzo e Molise con rovesci o temporali. Al ... Read More In Evidenza Nuovo decreto: tutto quello che c'è da sapere oltre al coprifuoco dalle ...Leggi anche › Vaccino- 19: che novità ci sono? Le risposte della Fondazione Veronesi ...Italia Dal 17 maggio sono aperte le prenotazioni per gli over 40 in Emilia - Romagna e in, ...Da Careggi Giani anticipa i nuovi casi registrati in Toscana sono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. A Careggi interventi d'avanguardia ...E la Toscana, subito dopo la Puglia e prima della Sicilia ... E’ la seconda fotografia di questo anno, il secondo della pandemia da Covid-19. Alla fine un italiano su due (il 53,4 per cento, per la ...