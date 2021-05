Ferrovie: Media One lancia a Milano il progetto 'Dooh Cadorna Impact' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Il main sponsor Tim accende le luci del Dooh Cadorna Impact, iniziativa firmata Media One, la realtà specializzata nel settore della comunicazione pubblicitaria indoor e outdoor, volta a trasformare gli spazi pubblicitari in vere e proprie occasioni di Media experience. All'interno di Cadorna ambienti tridimensionali, che aumentano il 'sense of place' e la percezione di un'esperienza unica nel suo genere, esaltano la riqualificazione dell'intera stazione che si inserisce nel più ampio progetto che interessa tutta l'area milanese. Dooh Cadorna Impact, in collaborazione con il gruppo Fnm e Ferrovienord, introduce un nuovo modello di incontro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021), 19 mag.(Adnkronos) - Il main sponsor Tim accende le luci del, iniziativa firmataOne, la realtà specializzata nel settore della comunicazione pubblicitaria indoor e outdoor, volta a trasformare gli spazi pubblicitari in vere e proprie occasioni diexperience. All'interno diambienti tridimensionali, che aumentano il 'sense of place' e la percezione di un'esperienza unica nel suo genere, esaltano la riqualificazione dell'intera stazione che si inserisce nel più ampioche interessa tutta l'area milanese., in collaborazione con il gruppo Fnm enord, introduce un nuovo modello di incontro, ...

