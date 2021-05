(Di sabato 15 maggio 2021) A Le Mans sta andando tutto storto a, per il quale oggi si è materializzato costantemente lo scenario peggiore in assoluto. Ieri la decisione di affrontare l’ultimo time attack della seconda sessione di prove libere con mescola media si è rivelata sbagliata e gli è costata cara, poiché gli ha impedito di essere nella top-ten provvisoria. Da quel momento il meteo gli ha sempre detto malissimo, tirandogli tre schiaffi uno dopo l’altro. Sberla numero 1. La pioggia mattutina ha reso vano l’odierno turno di free practice, cristallizzando la classifica combinata delle prove libere. In questo modo Pecco non ha potuto migliorare la propria posizione e ha dovuto affrontare il Q1. Sventola numero 2. Il Q1 si è disputato con pista ancora bagnata, sulla quale lui è comunque apparso meno competitivo rispetto alla mattinata a causa di un nuovo ...

OA_Sport : #MOTOGP brutto colpo per Francesco Bagnaia. Ora servirà limitare i danni dalla sesta fila

Certo Raul Fernandez è uncliente, Joe Roberts , terzo, non è da sottovalutare, ma altri avversari da temere per la lotta in campionato sono finiti più indietro. Incluso Fabio Di Giannantonio ,...Probabilmente la scelta potrebbe essere quella di una media anteriore e media posteriore, ma sono discorsi che lasciano il tempo che trovano dato il meteo che prevede ancoratempo. In caso di ...Per la prima volta da quando è in Moto2™, il rookie aprirà lo schieramento di partenza. Bezzecchi è secondo, terzo Roberts ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 Fabio Quartararo (Yamaha) conquista la pole in 1'32"600, appena 0.081 meglio del compagno di squadra Maverick Vinales. Completa la prima fila Jack Mille ...