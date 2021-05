Gabriele Albertini ha rinunciato alla candidatura a sindaco di Milano (Di sabato 15 maggio 2021) Gabriele Albertini non sarà il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Milano. Lo ha ufficializzato con una lettera pubblicata sul suo sito personale. Albertini, che è stato sindaco del capoluogo lombardo dal 1997 al 2006 e poi eurodeputato Leggi su ilpost (Di sabato 15 maggio 2021)non sarà il candidatodel centrodestra alle elezioni comunali di. Lo ha ufficializzato con una lettera pubblicata sul suo sito personale., che è statodel capoluogo lombardo dal 1997 al 2006 e poi eurodeputato

