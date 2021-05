FIFA 22: EA Sports potrebbe aver siglato un accordo in esclusiva per i diritti della Serie A TIM (Di sabato 15 maggio 2021) Stando all’indiscrezione riportata da Calcio e Finanza EA Sports e la Lega Serie A avrebbero sottoscritto un accordo che renderà FIFA 22 Official Video Game Partner della massimo campionato italiano. Al momento né EA Sports né la Lega hanno divulgato un comunicato ufficiale ed i termini dell’accordo non sono stati divulgati. Se tale indiscrezione dovesse rivelarsi vera, potrebbero aprirsi nuovi scenari per i contenuti della popolare modalità FUT. Durante la prossima edizione la software house canadese potrebbe rilasciare alcune carte speciali, come accade già per i calciatori della Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1. In base alle prestazioni fornite dai giocatori di questi campionati ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 15 maggio 2021) Stando all’indiscrezione riportata da Calcio e Finanza EAe la LegaA avrebbero sottoscritto unche renderà22 Official Video Game Partnermassimo campionato italiano. Al momento né EAné la Lega hanno divulgato un comunicato ufficiale ed i termini dell’non sono stati divulgati. Se tale indiscrezione dovesse rivelarsi vera,ro aprirsi nuovi scenari per i contenutipopolare modalità FUT. Durante la prossima edizione la software house canadeserilasciare alcune carte speciali, come accade già per i calciatoriPremier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1. In base alle prestazioni fornite dai giocatori di questi campionati ...

