Quando riaprono i centri commerciali nel fine settimana? (Di venerdì 14 maggio 2021) Quando riapriranno i centri commerciali nel fine settimana? Se lo chiedono gli italiani, tenuto conto che al momento la loro attività è limitata. In un primo momento si era ipotizzato che la loro ripartenza potesse essere fissata con il decreto entrato in vigore lo scorso 26 aprile. L'evidenza dei fatti ha, invece, portato ad un rinvio che ha condotto la situazione ad essere quella attuale. La sensazione è che comunque la ripartenza di centri commerciali, parchi commerciali, shopping center e strutture affini possa davvero essere vicina. E si può anche iniziare a delineare quali potrebbero essere le scadenze giuste. centri commerciali: come stanno le cose attualmente Occorre precisare che, al momento, i ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 14 maggio 2021)riapriranno inel? Se lo chiedono gli italiani, tenuto conto che al momento la loro attività è limitata. In un primo momento si era ipotizzato che la loro ripartenza potesse essere fissata con il decreto entrato in vigore lo scorso 26 aprile. L'evidenza dei fatti ha, invece, portato ad un rinvio che ha condotto la situazione ad essere quella attuale. La sensazione è che comunque la ripartenza di, parchi, shopping center e strutture affini possa davvero essere vicina. E si può anche iniziare a delineare quali potrebbero essere le scadenze giuste.: come stanno le cose attualmente Occorre precisare che, al momento, i ...

