Come potrebbero cambiare i colori delle regioni da lunedì (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutte le regioni in zona gialla tranne una che rimarrebbe ancora in fascia arancione: le ipotesi sui nuovi colori dal 17 maggio. Nuovi colori dal 17 maggio: tutta Italia gialla e una regione in zona arancione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutte lein zona gialla tranne una che rimarrebbe ancora in fascia arancione: le ipotesi sui nuovidal 17 maggio. Nuovidal 17 maggio: tutta Italia gialla e una regione in zona arancione su Notizie.it.

Advertising

SeaWatchItaly : In una situazione come quella attuale, le nostre navi potrebbero aiutare #Lampedusa, decongestionare l’isola dall'a… - ilpost : I frammenti del razzo potrebbero cadere in Puglia, come anche in Australia, Brasile o Gambia, ma è estremamente imp… - gian_xvii : Avete mai pensato come potrebbero essere le donne con la stempiatura? - il_brigante07 : RT @enzo6619: @MMaXXprIIme Non solo,sono nel continente più ricco al mondo di materie prime e minerali rari, a due passi dagli sceicchi che… - Cesarina53 : RT @danpoggio: Il mio pensiero oggi è per #LauraMassaro madre giudicata alienante e manipolatrice a cui da venerdì potrebbero togliere il f… -