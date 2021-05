CambiaMenti: il progetto antistress di Confcommercio Udine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nove imprenditori su dieci sentono, in tempi di pandemia, un livello di stress elevato oltre la media. Il dato emerge da un questionario che fa da premessa a un progetto – CambiaMenti, dalla crisi al rilancio – messo a punto dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Udine, dal gruppo Professioni dell’associazione e da Afru. Il primo incontro La prima tappa dell’iniziativa è in programma mercoledì 19 maggio, a partire dalle 18.30, in presenza e in streaming, nella sede di Confcommercio Udine a Tavagnacco e punta da subito a fornire informazioni e strumenti pratici che l’imprenditore potrà applicare nel quotidiano. Gli interventi Ai saluti del vicepresidente di Confcommercio Udine e coordinatore gruppo Professioni Fabio Passon, seguirà ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nove imprenditori su dieci sentono, in tempi di pandemia, un livello di stress elevato oltre la media. Il dato emerge da un questionario che fa da premessa a un, dalla crisi al rilancio – messo a punto dai Giovani Imprenditori di, dal gruppo Professioni dell’associazione e da Afru. Il primo incontro La prima tappa dell’iniziativa è in programma mercoledì 19 maggio, a partire dalle 18.30, in presenza e in streaming, nella sede dia Tavagnacco e punta da subito a fornire informazioni e strumenti pratici che l’imprenditore potrà applicare nel quotidiano. Gli interventi Ai saluti del vicepresidente die coordinatore gruppo Professioni Fabio Passon, seguirà ...

