Reazioni avverse | più trombosi con la pillola anticoncezionale che con i vaccini

borghi_claudio : 56mila reazioni avverse su 18 milioni di dosi è un numero realistico e in linea con i dati della Gran Bretagna. Pen… - repubblica : ?? Vaccinazioni, report Aifa: 56mila reazioni avverse su 18 milioni di dosi, 34 casi di trombosi. Lievi problemi dop… - repubblica : Vaccini, report dell'Aifa: su 18 milioni di dosi 56mila reazioni avverse - Miniver841 : RT @borghi_claudio: 56mila reazioni avverse su 18 milioni di dosi è un numero realistico e in linea con i dati della Gran Bretagna. Penso p… - giove_luna : Covid/ Aifa: 56.110 reazioni avverse su oltre 18 milioni di vaccini, il 91% non gravi -

Per fortuna la ragazza non ha avutoimportanti ed è stata dimessa. La giovane non ha avuto febbre nè altre manifestazioni, solo un dolore nel sito dell'inoculazione come accade anche ...Tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso sono pervenute 56.110 segnalazioni su un totale di 18.148.394 dosi somministrate (con un ...Tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso sono pervenute 56.110 segnalazioni su un totale di 18.148.394 dosi somministrate (con ...Vaccini di seconda generazione: in pillole, spray o dalle uova. Annalisa Capuano, responsabile Centro Farmacovigilanza Campania: I sieri attuali sono sicuri, per quelli innovativi dovremo attendere al ...