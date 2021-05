Costa,valutare riapertura stadi almeno ultima di A (Di martedì 11 maggio 2021) "Mi auguro che si prenda in considerazione di riaprire gli stadi almeno per l'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Sono più facilmente controllabili alcune migliaia di persone all'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "Mi auguro che si prenda in considerazione di riaprire gliper l'giornata del campionato di calcio di Serie A. Sono più facilmente controllabili alcune migliaia di persone all'...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Costa (Sottosegretario Salute): 'Valutare riapertura stadi almeno per l'ultima di Serie A' - Agenparl : Covid, Sottosegretario Costa (Noi con l’Italia): “Valutare di riaprire gli stadi per l’ultima giornata di Serie A.… - Sevenpress : Covid, Sottosegretario Costa (Noi con l’Italia): “Valutare di riaprire gli stadi almeno per l’ultima giornata di Se… - UnnamedPlayer15 : @lombardiano18 Il metano costa meno ma devi valutare le eventuali problematiche che può dare un impianto sfortunato… - savonanews : Covid, Sottosegretario Costa: 'Fasce di colore e nuove aperture: valutare l’utilizzo di nuovi parametri rispetto al… -