Salernitana, festa promozione finisce in tragedia: morto un ragazzo di 28 anni (Di lunedì 10 maggio 2021) Triste notizia da Salerno: i festeggiamenti per la promozione della Salernitana finiscono in tragedia. morto un ragazzo di 28 anni La Salernitana è tornata in Serie A e in città è esplosa la festa: caroselli, fumogeni e sfilate per le vie di Salerno per un'attesa lunga 23 anni. Una festa che però si trasforma in tragedia, come riportato da Il Mattino. All'altezza del lungomare Trieste è avvenuto un incidente che ha coinvolto un ragazzo di 28 anni che si trovava da solo alla guida del motociclo: la corsa in ospedale non è servita a nulla col ragazzo che è morto per le gravi ferite riportate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DAZN_IT : Esplode la festa della Salernitana ???? 23 anni dopo la storica promozione del 1998 è di nuovo Serie A ?????? #SerieBKT… - DiMarzio : Dalla Serie D alla Serie A: la #Salernitana fa festa 23 anni dopo l'ultima volta - fanpage : La #Salernitana va in Serie A e in strada esplodono i cori contro i napoletani - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Il Mattino - Salernitana in Serie A! Durante la festa muore un giovane di 28 anni - apetrazzuolo : LUTTO - Festa per la Salernitana turbata da un incidente, muore un 28enne -