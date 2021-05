La cattiva notizia è che la cancel culture esiste eccome

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 maggio 2021) La “buona” è che, in una società fatta di disuguaglianze e tensioni, la spinta a pacificare il linguaggio è inevitabile. Con buona pace dei debunker, quando si parla di pol. corr. enon si parla di allucinazioni: è il mondo in cui viviamo I debunker non hanno dubbi: il politicamente corretto assolutamente non, è soltanto un mito — ma tu intanto smettila subito di dire questo e quello. Per cominciare smettila di parlare di politicamente corretto, che è un mito di destra, anzi di estrema destra, e a furia di parlarne potremmo iniziare a pensare male di te. Al sapere oggettivo, neutrale, post-politico dei debunker non ci si può che inchinare, ma se le cose stanno così allora com’è possibile che per tante altre persone il politicamente corretto (qualsiasi cosa sia) invece esista, e anzi sia percepito come un ...