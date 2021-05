Nuovi colori, zone e regole: cosa cambia da oggi (Di venerdì 7 maggio 2021) oggi è previsto il verdetto sulle regioni che possono cambiare colore. Da Lombardia a Veneto, da Campania a Sicilia, da Lazio a Puglia si aspettano i dati del monitoraggio covid e poi l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. Si parte da una cartina in cui quasi tutte le regioni sono gialle, con spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena con i clienti all’aperto. Ecco la mappa: Zona rossa: Valle d’Aosta. Zona arancione: Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, province autonome di Bolzano e di Trento. Ostenta sicurezza il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. “La nostra situazione è sempre migliore, gradualmente ma costantemente i numeri migliorano, per cui sono ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021)è previsto il verdetto sulle regioni che possonore colore. Da Lombardia a Veneto, da Campania a Sicilia, da Lazio a Puglia si aspettano i dati del monitoraggio covid e poi l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. Si parte da una cartina in cui quasi tutte le regioni sono gialle, con spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena con i clienti all’aperto. Ecco la mappa: Zona rossa: Valle d’Aosta. Zona arancione: Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, province autonome di Bolzano e di Trento. Ostenta sicurezza il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. “La nostra situazione è sempre migliore, gradualmente ma costantemente i numeri migliorano, per cui sono ...

