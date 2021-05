Jaguars | il punto dopo il Draft 2021

(Di venerdì 7 maggio 2021) I Jacksonville, per quanto riguarda la prima scelta al, hanno pienamente confermato le aspettative della vigilia. Grazie alle nove chiamate a disposizione, Jacksonville, che ha chiuso la regular season 2020 con lo score peggiore (1-15), ha portato in rosa nuovi giocatori molto validi. Ecco tutti i nuovi rinforzi della franchigia della Florida. Ial: Jacksonville ha il suo nuovo franchise quarterback? Già da prima della conclusione della regular season, gli analisti erano certi del fatto, che Jacksonville avrebbe chiamato un nuovo quarterback. Il prospetto in questione era Trevor Lawrence, guida dell’attacco dei Clemson Tigers. Con la prima chiamata di quest’anno, ihanno confermato le ipotesi e si sono assicurati il ...

