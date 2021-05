(Di giovedì 6 maggio 2021), presentatrice amata dagli italiani, ha trovato l’accordo con. La Partita del Cuore, per l’appunto la 30esima edizione, andrà in onda il 25 maggio su Canale 5. Alla conduzione ci saràma secondo quanto riferito da Dagospia laavrebbe virato sulla conduttrice di Cecina solo dopo aver incassato il no L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

... che quest'anno festeggerà la 30° edizione su Canale 5 andando in onda il prossimo 25 maggio, sarà condotta da, volto familiare al pubblico del Biscione, essendo quotidianamente al ...Mattino 5 streaming , ecco la puntata completa di giovedì 6 maggio 2021 su Canale 5. Torna il consueto l'appuntamento con il contenitore del mattino condotto dae Francesco Vecchi su Canale 5. Come sempre argomento centrale del programma i fatti del giorno inerenti cronaca, politica, spettacolo senza però dimenticare il gossip. Ampio spazio ...Federica Panicucci, indiscrezione clamorosa: l’annuncio di Mediaset Federica Panicucci (photo Gettyimages) Piero Chiambretti sarebbe stata la prima opzione. Dopo il no incassato ...Calcio, Partita del cuore 2021 quando e dove vederla: data, tv, giocatori e formazioni squadre. Nazionale Cantanti vs Campioni per la ricerca.