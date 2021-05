Roma | addio a Nerina | la gatta star del Colosseo aveva 10 anni ' Ci mancherai ogni giorno'

andreabettini : Addio a Michael Collins, 90 anni, uno degli eroi dell'Apollo 11. Era nato a Roma - giovannicoviel1 : RT @mike_fusco: Trofei Roma ultimi 13 anni: - targa addio al calcio Totti - annuncio Josè Mourinho ?? - Paolo18030138 : RT @mike_fusco: Trofei Roma ultimi 13 anni: - targa addio al calcio Totti - annuncio Josè Mourinho ?? - _4reF : RT @mike_fusco: Trofei Roma ultimi 13 anni: - targa addio al calcio Totti - annuncio Josè Mourinho ?? - pietro00112 : RT @mike_fusco: Trofei Roma ultimi 13 anni: - targa addio al calcio Totti - annuncio Josè Mourinho ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma addio

, il Parco archeologico del Colosseo piange la scomparsa di Nerina . La gatta nera , che per dieci anni aveva vissuto all'interno e nei dintorni dell'Anfiteatro Flavio, è morta a causa di un ...Paolo Sega - Paolino per gli amici nonostante l'altezza da cestista - era nato in Sardegna, in provincia di Cagliari, e cresciuto a. Arrivato in Trentino, prima aveva abitato a Vallarsa, poi si ...José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma: ufficiale, contratto fino al 2024. "Mi ha convinto l'entusiasmo dei tifosi, non vedo l'ora di iniziare" ...Roma, il Parco archeologico del Colosseo piange la scomparsa di Nerina. La gatta nera, che per dieci anni aveva vissuto all'interno e nei dintorni dell'Anfiteatro Flavio, è morta ...