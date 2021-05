LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: Valentino Rossi in pista, tantissimo lavoro per Vinales (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Attenzione ad Alex Rins. Lo spagnolo registra il miglior crono nel terzo intertempo, ma non riesce a concretizzare nell’ultimo tratto del circuito. 13.00 Vinales, Rins, P. Espargarò, Zarco, Morbidelli, Rabat e Rossi sono impegnati in questo momento. Tanta azione a Jerez, la prima delle quattro poste spagnole che hanno accolto il Motomondiale 2021. 12.57 Valentino Rossi, nel suo giro più veloce, paga 4 decimi solo nel primo settore nel confronto con Vinales. A parità di moto il raffronto è pesante per il ‘Dottore’ che al momento è 18° con 1 secondo e 7 di margine dall’iberico. 12.54 Alex Rins rienta in pista insieme a Maverick Vinales. I due sono al momento al comando ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Attenzione ad Alex Rins. Lo spagnolo registra il miglior crono nel terzo intertempo, ma non riesce a concretizzare nell’ultimo tratto del circuito. 13.00, Rins, P. Espargarò, Zarco, Morbidelli, Rabat esono impegnati in questo momento. Tanta azione a, la prima delle quattro poste spagnole che hanno accolto il Motomondiale 2021. 12.57, nel suo giro più veloce, paga 4 decimi solo nel primo settore nel confronto con. A parità di moto il raffronto è pesante per il ‘Dottore’ che al momento è 18° con 1 secondo e 7 di margine dall’iberico. 12.54 Alex Rins rienta ininsieme a Maverick. I due sono al momento al comando ...

LaJeTeo_58 : TOP 10: Vinales, Rins, Binder, Mir, Bastianini, Nakagami, Morbidelli, P. Espargaro, Zarco, Oliveira. Quartararo Unf… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP Test Jerez 3 maggio LIVE: prima caduta di giornata per Aleix Espargarò bandiera rossa! - #DIRETTA… - GgRSV : RT @gponedotcom: LIVE, I Test di Jerez dopo il GP di Spagna minuto per minuto: Oggi la MotoGP è nuovamente sulla pista andalusa. per qualcu… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Jerez in DIRETTA: prime prove di passo gara Valentino Rossi vuole cambiare marcia - #MotoGP… - gponedotcom : LIVE, I Test di Jerez dopo il GP di Spagna minuto per minuto: Oggi la MotoGP è nuovamente sulla pista andalusa. per… -