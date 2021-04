Zidane: «Marcelo ci sarà col Chelsea, dopo gli obblighi elettorali» (Di venerdì 30 aprile 2021) Zinedine Zidane conferma la presenza di Marcelo contro il Chelsea nonostante gli obblighi elettorali del terzino brasiliano Marcelo è stato designato per il seggio elettore dell’assemblea del Real Madrid martedì 4 maggio. Zidane però, in conferenza stampa, conferma la sua presenza nel ritorno delle semifinali di Champions contro il Chelsea mercoledì 5 maggio. SCONFITTA BARCELLONA – «Il risultato del Camp Nou non mi influenza. Quello che succede intorno non lo controlliamo. Solo quello che possiamo fare». Marcelo – «Marcelo adempirà ai suoi impegni, ma mercoledì sarà con noi». SERGIO RAMOS – «Sergio Ramos si allena già con noi. Questa è la buona notizia. È pronto per essere con noi». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Zinedineconferma la presenza dicontro ilnonostante glidel terzino brasilianoè stato designato per il seggio elettore dell’assemblea del Real Madrid martedì 4 maggio.però, in conferenza stampa, conferma la sua presenza nel ritorno delle semifinali di Champions contro ilmercoledì 5 maggio. SCONFITTA BARCELLONA – «Il risultato del Camp Nou non mi influenza. Quello che succede intorno non lo controlliamo. Solo quello che possiamo fare».– «adempirà ai suoi impegni, ma mercoledìcon noi». SERGIO RAMOS – «Sergio Ramos si allena già con noi. Questa è la buona notizia. È pronto per essere con noi». L'articolo ...

