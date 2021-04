Vaccini anti - Covid | in Spagna superate le 500mila dosi in un giorno

(Di venerdì 30 aprile 2021) Laha superato per la prima volta la barriera delledisomministrate in un. Lo riporta l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute: in 24 ore sono ...

La Spagna ha superato per la prima volta la barriera delle 500mila dosi di- Covid somministrate in un giorno. Lo riporta l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute: in 24 ore sono state realizzate 504.823 iniezioni. Grazie a questa accelerazione, la ...Il caso scuote la maggioranza In India, primo produttore al mondo, mancano i- Covid Israele: tragedia a evento religioso, 45 morti e 150 feriti - Risale Rt nazionale, ma nessuna Regione ...La paura degli aghi è una paura abbastanza comune. Al mondo si stima che ne soffra il 10% e, con l'avvicinarsi della vaccinazione alle categorie più giovani, il numero è destinato a aumentare. Come su ...AstraZeneca, produttrice del vaccino contro il Covid-19, ha comunicato il raddoppio del suo utile netto nel primo trimestre. Le vendite del siero anti covid hanno raggiunto i 275 milioni di dollari. ( ...