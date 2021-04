Terroristi arrestati in Francia, finisce l’era dell’impunità come diritto (Di giovedì 29 aprile 2021) Non le idee politiche ma le azioni. Reati di sangue, o a essi collegati e propedeutici, per i quali la giustizia italiana ha emesso da molto tempo sentenze definitive. Il punto essenziale dei dieci arresti di ex brigatisti ed ex Pac, Lc, Nuclei armati di contropotere territoriale – ma tre sono in fuga – finalmente decisi dal governo francese è questo: ci voleva un leader radicalmente post-ideologico come Emmanuel Macron per sciogliere il (falso) equivoco che la dottrina Mitterrand si è portato dietro per quarant’anni. Qual è quell’equivoco? Il fatto che la protezione degli “atti di natura violenta ma d’ispirazione politica” non possa avere senso in una democrazia compiuta. E non possa applicarsi, come ha finalmente e con infinito ritardo confermato il ministro della Giustizia transalpino Éric Dupond-Moretti, a “chi avesse le mani sporche di sangue”. Di ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) Non le idee politiche ma le azioni. Reati di sangue, o a essi collegati e propedeutici, per i quali la giustizia italiana ha emesso da molto tempo sentenze definitive. Il punto essenziale dei dieci arresti di ex brigatisti ed ex Pac, Lc, Nuclei armati di contropotere territoriale – ma tre sono in fuga – finalmente decisi dal governo francese è questo: ci voleva un leader radicalmente post-ideologicoEmmanuel Macron per sciogliere il (falso) equivoco che la dottrina Mitterrand si è portato dietro per quarant’anni. Qual è quell’equivoco? Il fatto che la protezione degli “atti di natura violenta ma d’ispirazione politica” non possa avere senso in una democrazia compiuta. E non possa applicarsi,ha finalmente e con infinito ritardo confermato il ministro della Giustizia transalpino Éric Dupond-Moretti, a “chi avesse le mani sporche di sangue”. Di ...

