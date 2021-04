Cagliari, agente Cragno: «Alessio sta bene. Napoli? C’è tempo» (Di giovedì 29 aprile 2021) L’agente Graziano Battistini ha parlato del ritorno di Alessio Cragno, portiere del Cagliari, dopo la positività al Coronavirus L’agente Graziano Battistini ha parlato del ritorno di Alessio Cragno, portiere del Cagliari, dopo la positività al Coronavirus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Alessio è stato abbastanza bene sempre, ora è negativo. Fortunatamente c’è tempo per arrivare alla gara contro il Napoli, non so se Semplici lo schiererà, Cragno si è allenato a casa ma non è la stessa cosa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Graziano Battistini ha parlato del ritorno di, portiere del, dopo la positività al Coronavirus L’Graziano Battistini ha parlato del ritorno di, portiere del, dopo la positività al Coronavirus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «è stato abbastanzasempre, ora è negativo. Fortunatamente c’èper arrivare alla gara contro il, non so se Semplici lo schiererà,si è allenato a casa ma non è la stessa cosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Cagliari, agente Joao Pedro: 'Mercato? Vedremo cosa accadrà' - TuttoFanta : ??#CAGLIARI, le parole dell'agente di #Cragno: 'Non so se Semplici lo schiererà, ma si è allenato a casa ma non è la… - Cagliari_1920 : Bagnoli (agente Ladinetti): «Il Cagliari crede tanto in Riccardo. Fiero di lui» - NCN_it : CRAGNO, L'AGENTE CONFERMA: 'È GUARITO ED È PRONTO PER GIOCARE CONTRO IL NAPOLI' #cragno #battistini #napoli… - dailynews_24 : Napoli-Cagliari, l’agente di Rugani: “Non è arrivato al Napoli perchè la Juve non voleva darlo via”… -