1 italiano su 15 ha avuto covid. Indice di positività sale a 4,3%. 288 morti, in calo terapie intensive (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i casi covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 13.385 di ieri. Per di più con oltre 6mila tamponi in meno, 330.075 con il tasso di positività che sale leggermente dal 4%... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i casinelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 13.385 di ieri. Per di più con oltre 6mila tamponi in meno, 330.075 con il tasso dicheleggermente dal 4%...

