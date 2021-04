Una Vita Anticipazioni 26 aprile 2021: Marcia fa visita a Felipe, ma Genoveva... (Di domenica 25 aprile 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 26 aprile 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Marcia va a trovare Felipe, ma la visita non andrà come sperato: Genoveva la minaccia e la sbatte fuori casa! Leggi su comingsoon (Di domenica 25 aprile 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 26. Nelle Trame della soap in onda su Canale5,va a trovare, ma lanon andrà come sperato:la minaccia e la sbatte fuori casa!

Advertising

robertosaviano : Umberto Eco diceva che se non leggi vivi una sola vita, la tua; ma se invece leggi, vivi tante vite quante sono que… - SalernoSal : Oggi bisogna ricordare, onorare e dire grazie ad una generazione di donne e di uomini che, in situazione avversa e… - chetempochefa : Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Cain… - AlbericoBarberi : lo avevo comprato da un venditore ambulante davanti a Feltrinelli e mi disse che quando si rompeva da solo mi avreb… - Elektroteo : RT @granlombard: #Mussolini è ancora qui, tenuto in vita dalle ossessioni di un $istema liberaldemocratico che senza il balocco dell'antifa… -