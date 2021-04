Liga, il Barcellona rimonta il Villarreal. Doppio Griezmann e Real agganciato in classifica (Di domenica 25 aprile 2021) Il Barcellona passa all’Estadio de la Ceramica, battendo in rimonta il VillarReal grazie alla doppietta di Antoine Griezmann. Il francese ha reso inutile la rete iniziale dei padroni di casa, arrivata con Chukwueze, il VillarReal ha dovuto giocare la seconda metà in dieci, per via dell’espulsione di Trigueros al 65’. La classifica vede Real e Barca a quota 71, a meno due dall’Atletico Madrid, in campo questa sera in trasferta contro l’Athletic Club di Bilbao. Foto: Twitter personale Griezmann L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Ilpassa all’Estadio de la Ceramica, battendo inilgrazie alla doppietta di Antoine. Il francese ha reso inutile la rete iniziale dei padroni di casa, arrivata con Chukwueze, ilha dovuto giocare la seconda metà in dieci, per via dell’espulsione di Trigueros al 65’. Lavedee Barca a quota 71, a meno due dall’Atletico Madrid, in campo questa sera in trasferta contro l’Athletic Club di Bilbao. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

