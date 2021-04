Napoli, chiusi alcuni tratti dell’Asse mediano per rimozione ordigno bellico (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella giornata di oggi “si renderanno necessarie alcune limitazioni al transito lungo alcune arterie viarie situate in provincia di Napoli”. A renderlo noto è l’Anas, a proposito di alcune chiusure resesi necessarie per la rimozione di un ordigno bellico ad Acerra, nel napoletano. Le modifiche alla viabilità avverranno “nel rispetto di quanto concordato tra gli Enti coinvolti durante una specifica riunione tenutasi presso la prefettura di Napoli la scorsa settimana”. Nel dettaglio, per permettere lo svolgimento delle operazioni militari in piena sicurezza, tra le ore 8 e le ore 18 di oggi ci saranno le seguenti interdizioni: la chiusura della SS162NC “Asse mediano” dal km 32,000 al km 33,750, in entrambe le direzioni; la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella giornata di oggi “si renderanno necessarie alcune limitazioni al transito lungo alcune arterie viarie situate in provincia di”. A renderlo noto è l’Anas, a proposito di alcune chiusure resesi necessarie per ladi unad Acerra, nel napoletano. Le modifiche alla viabilità avverranno “nel rispetto di quanto concordato tra gli Enti coinvolti durante una specifica riunione tenutasi presso la prefettura dila scorsa settimana”. Nel dettaglio, per permettere lo svolgimento delle operazioni militari in piena sicurezza, tra le ore 8 e le ore 18 di oggi ci saranno le seguenti interdizioni: la chiusura della SS162NC “Asse” dal km 32,000 al km 33,750, in entrambe le direzioni; la ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, chiusi alcuni tratti dell'Asse mediano per rimozione ordigno bellico ** - DoMonopoli : @PresMoratti Col Napoli sarebbe stregata ?? una traversa in fuorigioco, un palo con la mano, chiusi in difesa 90’ in… - TrafficoA : A1 - Chiusi-Ponzano Romano - Pioggia A1 milano-Napoli Pioggia tra Chiusi e Ponzano Romano - PinoInterista_Z : Senza contare l’”Uscita” molle ad occhi chiusi a Napoli. Peggiore d’europa dopo il portiere dell’Atl.Bilbao. Però c… - alfonsodiana89 : @giancalsp @turbobuonista C'è un problema di concorrenza 'slesale':i concorrenti di un ristorante di Napoli sono i… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli chiusi Natalità delle imprese, il Salento resiste e mantiene un trend crescente ... tutti sempre chiusi in campo negativo, per cui è ragionevole stimare l'esistenza di una "platea ...02% AOSTA 192 197 - 5 - 0,04% MONZA E BRIANZA 1.520 1.304 216 0,29% AREZZO 556 630 - 74 - 0,20% NAPOLI ...

L'arte esce da musei e gallerie per raggiungere il pubblico ...vuoti espongono installazioni e gli artisti entrano nelle case Con i musei e le gallerie chiusi ... i project space MEGA a Milano e bruno a Venezia, e la Fondazione Morra Greco a Napoli. Arte in vetrina ...

Campania zona gialla, bar e ristoranti aperti: «Ma siamo solidali con chi resterà... ilmattino.it Napoli, chiusi alcuni tratti dell’Asse mediano per rimozione ordigno bellico Napoli – Nella giornata di oggi “si renderanno necessarie alcune limitazioni al transito lungo alcune arterie viarie situate in provincia di Napoli”. A renderlo noto è l’Anas, a proposito di alcune ch ...

SERIE A, Dalle 15 al via con Genoa-Spezia. Domani e lunedì... Dalle 15 prende il via la 33esima giornata di serie A, che in questo sabato vedrà tre gare. Alle 15, come detto, al via il derby ligure Genoa-Spezia, alle 18 Parma-Crotone e alle ...

... tutti semprein campo negativo, per cui è ragionevole stimare l'esistenza di una "platea ...02% AOSTA 192 197 - 5 - 0,04% MONZA E BRIANZA 1.520 1.304 216 0,29% AREZZO 556 630 - 74 - 0,20%......vuoti espongono installazioni e gli artisti entrano nelle case Con i musei e le gallerie... i project space MEGA a Milano e bruno a Venezia, e la Fondazione Morra Greco a. Arte in vetrina ...Napoli – Nella giornata di oggi “si renderanno necessarie alcune limitazioni al transito lungo alcune arterie viarie situate in provincia di Napoli”. A renderlo noto è l’Anas, a proposito di alcune ch ...Dalle 15 prende il via la 33esima giornata di serie A, che in questo sabato vedrà tre gare. Alle 15, come detto, al via il derby ligure Genoa-Spezia, alle 18 Parma-Crotone e alle ...