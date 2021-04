Can Yaman stroncato da Kabir Bedi: “Di Sandokan ce n’è solo uno” (Di sabato 24 aprile 2021) Can Yaman è stato stroncato da Kabir Bedi, l’indimenticabile Sandokan del 1976? L’attore indiano non ha avuto mezze misure nel parlare dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari che a breve sarà interpretato, appunto, dal “re delle soap”, in una riproposizione del telefilm. Vediamo cosa ha detto la Tigre della Malesia sul conto del divo turco. Can Yaman ha un “nemico”: Kabir Bedi. L’attore indiano non ci sta Articolo completo: dal blog soloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 aprile 2021) Canè statoda, l’indimenticabiledel 1976? L’attore indiano non ha avuto mezze misure nel parlare dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari che a breve sarà interpretato, appunto, dal “re delle soap”, in una riproposizione del telefilm. Vediamo cosa ha detto la Tigre della Malesia sul conto del divo turco. Canha un “nemico”:. L’attore indiano non ci sta Articolo completo: dal blogDonna

Advertising

QuiMediaset_it : #MrWrong - lezioni d’amore, la serie con Can Yaman e Ozge Gurel prossimamente su Canale 5 - MediasetPlay : La ricetta dell'amore non è fatta solo di ingredienti... per metterli insieme occorre un maestro. E quel maestro è… - team_world : Dopo il grande successo di #Daydreamer - Le Ali del Sogno, arriva in Italia una nuova serie con protagonista CAN YA… - MarcusGiorgia : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #MrWrong Lezioni d'amore i doppiatori di #CanYaman e Ozge Gurel e del cast di #BayYanlis - - FrancescaSanfi7 : RT @QuiMediaset_it: #MrWrong - lezioni d’amore, la serie con Can Yaman e Ozge Gurel prossimamente su Canale 5 -