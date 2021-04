Premier League, Leno condanna l’Arsenal: l’Everton vince l’1-0 (Di venerdì 23 aprile 2021) l’Arsenal perde ancora in Premier League. Lo fa in una settimana difficile, già condizionata dall’adesione alla Superlega e il successivo passo indietro che non è servito a placare le proteste contro la proprietà. La squadra di Arteta cade in casa all’Emirates Stadium contro l’Everton per 1-0. Decisivo per il successo degli uomini di Ancelotti un autogol clamoroso di Leno al 76?: Saka dalla destra lascia partire un tiro cross che Leno non riesce a controllare, la palla scivola dalle mani del portiere e rotola in rete. La reazione dei gunners non c’è e l’Arsenal dice addio all’ultima possibilità per sperare in un piazzamento europeo. l’Everton sale a 52 punti in classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021)perde ancora in. Lo fa in una settimana difficile, già condizionata dall’adesione alla Superlega e il successivo passo indietro che non è servito a placare le proteste contro la proprietà. La squadra di Arteta cade in casa all’Emirates Stadium controper 1-0. Decisivo per il successo degli uomini di Ancelotti un autogol clamoroso dial 76?: Saka dalla destra lascia partire un tiro cross chenon riesce a controllare, la palla scivola dalle mani del portiere e rotola in rete. La reazione dei gunners non c’è edice addio all’ultima possibilità per sperare in un piazzamento europeo.sale a 52 punti in classifica. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, i giocatori del Liverpool su Twitter: 'Non ci piace e non vogliamo che succeda' #SkySport… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Clamorosa papera di #Leno, l'Everton vince in casa dell'Arsenal #ARSEVE #PremierLeague - Mediagol : #PremierLeague, Arsenal-Everton 0-1: Leno beffa i 'gunners', Ancelotti vede l'Europa. La classifica aggiornata… - ETGazzetta : Clamorosa papera di #Leno, l'Everton vince in casa dell'Arsenal #ARSEVE #PremierLeague - sportli26181512 : L'Everton di Ancelotti ringrazia Leno: Arsenal battuto 1-0: Una papera del portiere tedesco su tiro-cross di Richar… -